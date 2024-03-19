الأم المثالية الحاجة فرح تروي قصة كفاحها وتربية أولادها

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة للحديث عن الأم المثالية.

وقالت الحاجة فرح حسين، الأم المثالية، إن وزير التضامن الاجتماعي وقفت بجانبها كثيرا خلال الفترة الماضية، متابعة: والدتي كانت متوفية وكنت في سن السابعة.

وأضافت الحاجة فرح، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنها طلبت من ابنها أن يقدم لها في مسابقة الأم المثالية، مسترسلة: زوجي توفى وتركني مع أولادي.

وأكملت: كنت عايشة على معاش زوجي وتربية الطيور وبيعها، متابعة: لم أقبل أي دعم من أحد خلال تربيتي ليهم.