إلغاء عروض الصوت والضوء في الأهرامات الخميس المقبل.. مستند

أخطرت شركة مصر للصوت والضوء، غرفة المنشآت الفندقية بإلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الخميس 21 مارس الجاري، والذى يوافق الاحتفال بـ يوم عيد الأم.

وأفاد الإخطار، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، بأنه سيتم تشغيل عروض الصوت والضوء بشكل استثنائي يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري.

وأوضح أنه سيتم استئناف عروض الصوت والضوء في المواعيد المحددة بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري.

عروض الصوت والضوء

وتعود فكرة إقامة عرض للصوت والضوء في الأهرامات إلى عام 1961 بعد اقتراح الدكتور ثروت عكاشة، أول وزير ثقافة في الجمهورية، على الرئيس جمال عبد الناصر، إقامة عرض تاريخي جذاب في منطقة أهرامات الجيزة بهدف التعريف بتاريخ المنطقة، وتنشيط السياحة، وجذب مزيد من السائحين.

الفكرة راودت الوزير ثروت عكاشة، بعدما شاهد عرضا مبهرا باستخدام الصوت والضوء في "قصر فرساي" بباريس، ومن هنا قرر تنفيذ المشروع، ووقع الاختيار على منطقة أهرامات الجيزة لتكون بداية انطلاق ما عرف بعد ذلك بعروض الصوت والضوء.



