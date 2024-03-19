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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تكدس طلابي وتعقيد للمناهج.. برلمانيون ينتقدون وضع التعليم الأساسي في مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

انتقد برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وضع التعليم الأساسي في مصر بسبب تكدس الطلاب وتعقيد المناهج المقررة، مطالبين بضرورة مراجعة تلك المناهج وتبسيطها.

وناقشت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.

 

تخفيف المناهج لتحبيب الأطفال بالمدرسة

وطالب مكرم رضوان ، عضو مجلس النواب بضرورة تغيير المناهج وجعلها ابسط بعيدا عن التعقيدات الموجودة حاليا، قائلا: "أري أنه من الضروري أن تتضمن مناهج طلبة التعليم الأساسي مهارات حسابية وحياتية وقراءة للعربي واللغة الإنجليزية فقط ".

وتابع عضو مجلس النواب أن تعديل المناهج وتخفيفها من شأنه تحبيب الأطفال في المدرسة وجعلها متعة وحياة بالنسبة له.

عشوائية التعليم

و انتقد عضو مجلس النواب أشرف الشبراوي وضع التعليم في مصر ، قائلا: " التعليم فيه عشوائية رهيبة.. وتلك العشوائية التي يدار بها التعليم سبب احتقان الشارع".

وارجع سبب التكدس في الفصول بالمدارس، إلي قلة المدرسين وليس  قلة الفصول.

خريطة احتياجات سوق العمل

من جانبه طالب  عضو مجلس النواب إيهاب منصور الحكومة لتقديم خريطة احتياجات سوق العمل حتي لا نصدر مزيد من البطالة سنويا .

وقال منصور : هدف المنحة تحسين القراءة واللغة الانجليزية أمر جيد ولكن الفصل تخطي المائة ويجب حل تلك المشكلة من جذورها  بتعديل اوليات الصرف للمنح والقروض التي يوافق عليها المجلي ووضع بناء المدارس ضمن تلك الأولويات لتخفيف الكثافة.

يشار الي أن التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل تستهدف خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس.

مجلس النواب تعقيد المناهج التعليم الأساسي مناهج

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