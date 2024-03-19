أحمد حسن يكشف عن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواجد بيرسي تاو في الاهلي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن مصدر بالأهلي : بيرسي تاو مستمر في الأهلي الموسم القادم ولا تفكير في رحيله".

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بانضمام المحترفين لصفوف معسكرمنتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا وتونس .

تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و أحمدحجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمدشكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و محمود تريزيجيه و عمرمرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .