عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواجد بيرسي تاو في الاهلي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب أحمد حسن مصدر بالأهلي : بيرسي تاو مستمر في الأهلي الموسم القادم ولا تفكير في رحيله".

 

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بانضمام المحترفين لصفوف معسكرمنتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا وتونس .

 

تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم :  محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و أحمدحجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمدشكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور   و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه و عمرمرموش و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

اهل إبراهيم حسن أحمد رمضان بيكهام أحمد حسن احمد نبيل كوكا امام عاشور بيرسي تاو حسام و ابراهيم حسن تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: وداع من نوع خاص.. تفاصيل صلوات تجنيز الرهبان الشهداء بالكاتدرائية

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

أكسيوس يكشف عن شرط حماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

يعلمنا معنى التضحية.. رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزير المالية: دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يتجاوز الـ147 مليار جنيه

البرلمان الكندي يمرر قرارا تاريخيا لإقامة الدولة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ