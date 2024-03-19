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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحولت لأداة إرهابية بيد الغرب.. بوتين يعلن استعداد روسيا في كل الجبهات

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة زيادة تعزيز القوات الروسية في كل الجبهات بما فيها البحرية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بوتين إن أوكرانيا تحولت لأداة إرهابية بيد الغرب؛ مشيرا إلى أنه "على روسيا زيادة الاستعداد القتالي لقوات حرس الحدود وحتى في البحر".

وأكد الرئيس الروسي أن "كل المحاولات الأوكرانية لاقتحام أراضينا فشلت".

وقبل قليل، أعلنت  وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في تحرير قرية أورلوفكا على محور أفدييفكا وأنها حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 6 هجمات معادية وقضت على 125 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

كما أشارت إلى القضاء على 570 عسكريا وإسقاط 38 صاروخا و143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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