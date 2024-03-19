برلماني: الشهادات الدولية عن المسار الاقتصادي تتويج لجهود الدولة وبرامجها الإصلاحية

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الاقتصادية لمصر إلى إيجابية يتوج جهود الدولة وبرامجها الإصلاحية ومساعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضاف فرعون، في تصريحات له، أن هذه الخطوة شهادة ثقة على استقرار الأوضاع الاقتصادية ورسالة طمأنة للمستثمرين على تحسن الأوضاع وسيرها في الطريق الصحيح.

وشدد "فرعون" على ضرورة تعزيز الحكومة لبرامجها الإصلاحية، مؤكدًا أن الشهادات الدولية الإيجابية على المسار الاقتصادي الوطني يؤكد صحة الرؤية وستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.