إطلاق الإعلان التشويقي لمسلسل بدون سابق إنذار تمهيدا لعرضه يوم 26 مارس

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الاعلان التشويقي الرسمي له عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .



المسلسل من المقرر أن تعرض اولى حلقاته يوم ١٦ من رمضان الجاري الموافق ٢٦ من مارس الجاري.



الاعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .

المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it.

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