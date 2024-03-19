السجن المؤبد لـ حداد يتاجر في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المؤبد لحداد مسلح لقيامه بالإتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة الخانكة.



واحال المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية المتهم ويدعى " م ج ع " 21 سنة حداد مسلح الى محكمة الجنايات لانه في غضون شهر نوفمبر 2023 تم ضبط وبحوزته كمية منمخدر الهيروين يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما حاز واحرز أداة "كثر " مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد قيام قوة امنية من مباحث مركز شرطة الخانكة بضبط شخص اثناء قيامه بترويج المخدرات .



وتوصلت تحريات مباحث مركز الخانكة قيام المتهم ويدعى " م ج ع " 21 سنه حداد بترويج مخدر الهيروين على عملاءه بنطاق واسع بدائرة المركز وفى احد الاكمنة القى القبض عليه وبحوزته كمية المخدرات واعترف بحيازتها بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة .