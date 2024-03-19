المشدد 15 عاما لشقيقين لاتهامهما بالشروع في قتـ.ل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين لإتهامهما بالشروع في قتل شخص آثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر احالة المتهمان وهما "أ ع أ" و شقيقه "إ ع أ" الى محكمة الجنايات انهما في غضون شهر يناير من عام 2023 شرعا في قتل المجني عليه "محمد ي ا " عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهم وقاما باشهار سلاحين ناريين " فردين خرطوش " وأطلقا صوبه أعيرة نارية فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين " فردين خرطوش " و أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أوإحرازها.

يشار إلى أنه في وقت سابق تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مامور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول "محمد ي ا " مصابا بطلق نارى خرطوش.

وانتقلت قوة امنية وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة شخصان شقيقان توجد بينهما وبين المجنى عليه خلافات ونشبت بينهم مشاجرة اسفرت عن قيام المتهمان باطلاق الرصاص على المجنى عليه .

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبحوزتهما فردى خرطوش وذخيرة واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وامرت النيابة بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.