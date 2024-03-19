المؤبد لـ سائق ميكروباص يتاجر في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة بالسجن المؤبد لسائق ميكروباص لقيامه بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل .



وتضمن أمر غحالة المتهم ويدعى " م ح ا " 31 سنه سائق الى محكمة الجنايات انه تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدرا الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



في وقت سابق وردت معلومات سرية لرئيس مباحث الخانكة تفيد قيام سائق بترويج المخدرات وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل الى قيام المتهم بترويج المخدرات على عملاءه بمنطقة الخانكة .



وفى أحد الاكمنة القى القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين المخدر وبمواجهته اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمة للمحاكمة فاصدر المحكمة حكمها السابق.