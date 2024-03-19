علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة عن كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت في الآخرة؟.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال كلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "50 ألف سنة تساوى يوم واحد فى الملأ الأعلى، يعنى الساعة بـ2000 سنة عندنا والدقيقة فوق بـ34 سنة عندنا.. لما الناس تموت مش هتلحق لأن الزمن نسبى، ولذلك ما يحدث فوق أو شعور الروح لما تقعد ساعة فوق يبقا مر عندنا 2000 سنة".

وتابع: "يعني مثلا روح الأب أو الأم طلعت مثلا وأنتى قعدتى 100 سنة يعنى 3 دقايق طلعتى وراهم يقولوا ليك انتى جيتى بسرعة ليه؟.. تردى وتقولى بسرعة إيه؟ دا أنا قعدت 100 سنة.. يقولولك 100 سنة إزاى؟ دول 3 دقايق وهكذا".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.