استرد الوعي.. فصل أجهزة التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

تشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه في أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري الأسبوع الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج؛ لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "نادي فيوتشر : تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت ، كم تم استرداد الوعي بشكل جزئي ولكن حتى الأن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية".



الجدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.

وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.