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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأعلى للثقافة يحتفل بصدور المجلد السابع من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية للاحتفال بصدور المجلد السابع من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"، وذلك بقاعة الندوات في المجلس، وأدارها الدكتور خلف الميرى، - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس - عضو لجنة التاريخ والآثار.

حيث استعرض الدكتور خلف الميرى، نبذة عن موسوعة مصر والقضية الفلسطينية، مضيفا أنه رغم أن الموسوعة أسسها الدكتور عادل غنيم مع مجموعة من كبار المؤرخين والمتخصصين والباحثين في مختلف المجالات العسكرية والفكرية والسياسية وكذلك في الإعلام والصحافة وغيرهم من المجالات، لكن تبقى لمصر أدوار أكبر بكثير من أن تحصى في موسوعة مختصرة، هذه الموسوعة تتناول مصر العظيمة بجذورها الممتدة فى عمق التاريخ.

وفي كلمته تحدث الدكتور هشام عزمى، عن مؤسس الموسوعة العالم الكبير الدكتور عادل غنيم، من قام بتحرير هذه الموسوعة منذ بداياتها، من المجلد الأول واستمرت جهوده وتواصل عطاؤه حتى رحل عن عالمنا، وأوضح  أنه لم نكن نعلم أن  صدور المجلد الأخير من الموسوعة سيأتي مواكبًا للأحداث التي نعيشها جميعًا، ومواكبًا لافتتاح الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف عزمي،  أن كل المجلدات السابقة عملت على رصد وتوثيق دقيق وعلمي ورصين لمواقف مصر المتتابعة في دعم قضية الفلسطينية، التي تمثل قضية العرب الأولى والأساسية على مدار التاريخ، إن الموضوع ليس مجرد إبراز لدور مصر، لكنه سرد للحقائق التى تمت على أرض الواقع توثيقًا لهذا الدور التاريخي لمصر.

وفى في ختام الاحتفالية كرم الدكتور هشام عزمي، بتكريم اسم الراحل الدكتور عادل حسن غنيم مؤسس الموسوعة، وتسلمه نجله ونجلته بإهدائهما درع المجلس، إلى جانب تكريم المشاركين بالأمسية وهم "الدكتور أحمد زكريا الشلق -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب -جامعة عين شمس وعضو اللجنة، المهندس والمفكر السياسي أحمد بهاء الدين شعبان، الدكتور محمد السيد عبد الغنى - أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، اللواء محمود زاهر -الخبير الاستراتيجي، الدكتور حسين مختار-أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والكاتب والمناضل الفلسطيني عبد القادر ياسين.

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض كتاب "أهلا رمضان)" الذي يضم إصدارات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر، بمقر المجلس، بخصم 50% على إصدارات المجلس خلال فترة المعرض الذي يستمر حتى 27 مارس الجاري،  ويضم عدد من أهم وأحدث عناوين المجلس منها "مستقبل الثقافة فى مصر، التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال، الغطاش، الاثنوجرافيا النقدية، التنمية المستدامة بأجزائها، المناخ، موسوعة أعلام الأدب، هُوية مصر والأبعاد والتحولات، القيم الجمالية، عتبات السلطان، الشخصية القبطية، الصين وحركات التحرير الأفريقية، موسوعة البلدان بأجزائها، فلسفة الإبداع، مصلحة الضربخانة، موقف مصر من حرب ٤٨، الرد على باتريشكا، الرواية فى الوطن العربى الآلات الموسيقية ج١ وج٢، أمل دنقل الأعمال الكاملة، فلسفة التأويل، موسوعة مصر والقضية الفلسطينية بجميع اجزائها".

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي مصر والقضية الفلسطينية الدكتور خلف الميرى جامعة عين شمس

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