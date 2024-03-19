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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. قصور الثقافة تطلق "ليالي رمضان" بالبحيرة ضمن برنامجها المركزي بالمحافظات

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الأربعاء، ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة البحيرة، ضمن برنامجها المركزي المقدم بالمحافظات، احتفالا بشهر رمضان في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر الفعاليات حتى ٢٠ رمضان.

وتشهد مكتبة مصر العامة حفل الافتتاح الذي يتضمن لقاء بعنوان "رمضان شهر العبادات"، يعقبه عرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، إلى جانب أمسية شعرية، ولقاء عن الأديب الراحل توفيق الحكيم بحضور د. محمد الحكيم، ضمن برنامج "عطر الأحباب".

ويتضمن اليوم التالي عرضا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، يليه أمسية شعرية ولقاء مع الشاعر أحمد معروف شلبي ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" يديره بهجت صميدة.

وفي يوم ١٢ رمضان تشارك فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بباقة من عروضها المميزة، إلى جانب أمسية شعرية ولقاء عن الفنان الراحل محمود الجندى ضمن برنامج "عطر الأحباب"، تقديم الفنان محمد البياع، وفي اليوم التالي تقدم فرقة الفيوم باقة من أروع الأغنيات الدينية والطربية، يعقبها أمسية شعرية، ولقاء مع الكاتب محمد اللبودي للحديث عن مسيرته الإبداعية ضمن برنامج "العودة إلى الجذور " يديره محمد العقدة.

ويشهد يوم ١٤ رمضان عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، إلى جانب لقاء عن الكاتب الراحل محمد عبد الحليم عبد الله ضمن برنامج "عطر الأحباب" يديره د. عيد بلبع.

أما يوم ١٥ رمضان يتضمن لقاء بعنوان "فضل الشهر الكريم" إلى جانب عرض فني لفرقة كورال قصر الطفل وآخر لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وفي السهرة يحل الأديب رضا إمام ضيفا على برنامج "العودة إلى الجذور" تقديم محمد رجب عباس.

وتتواصل الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، يوم ١٦ رمضان بلقاء بعنوان "خُلق المسلم"، يعقبه عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، ويتحدث عمر مكرم عن الكاتب والشاعر حامد الأطمس ضمن برنامج "عطر الأحباب".

وفي يوم ١٧ رمضان تقدم فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عرضا فنيا، يليه لقاء مع الشاعر عبد المنعم كامل ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، والمتحدث محمد الحناطي، ويتضمن يوم ١٨ رمضان محاضرة تثقيفية، ولقاء عن الأديب الراحل صلاح غانم ضمن برنامج "عطر الأحباب"، يقدمه محمد عسكر، يليه عرض فني لفرقة أوبرا عربي.

أما يوم ١٩ رمضان يتضمن عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، يعقبه لقاء بحضور الأديب سعيد عبد المقصود ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، تقديم محمود دوير، فيما يشهد اليوم الختامي حفلا فنيا لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.

تقدم الفعاليات يوميا في تمام التاسعة مساء، هذا إلى جانب الأنشطة المكثفة بجميع المواقع الثقافية بمحافظة البحيرة طوال الشهر الكريم والذي تشمل محاضرات تثقيفية وورشا فنية وأمسيات أدبية وغيرها من الأنشطة المخصصة للأطفال.
وتنظم الفعاليات الأدبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والعروض الفنية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم عددًا كبيرا من الفعاليات خلال برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بروض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب وقصر السينما ومسرح السامر، يتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والسيرة الهلالية وعروض المسرح والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ليالي رمضان الثقافية والفنية برامج وزارة الثقافة رمضان شهر العبادات

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