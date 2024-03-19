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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بــ"راشومون" و"حواديتنا".. ثقافة أسيوط تواصل عروض نوادي المسرح الإقليمي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد اليوم الرابع لنوادي المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي، تقديم عرضين مسرحيين بمسرح قصر ثقافة أسيوط، استمرارا للفعاليات المقدمة ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدم عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة المنيا المسرحية تأليف أحمد سمير وإخراج عبد الله مصطفى و يتناول تاريخ الفن المسرحي والتي يسردها مؤلف كتاب عن تطور المسرح، ويستعرض مجموعة من الشباب، الفنانين العمالقة من خلال عرض مسرحي، فيظهر الكتاب ويخرج منه شبح المؤلف وينقلهم من حكاية لأخرى وذلك عبر أزمنة مختلفة.

كما شهد المسرح عرض "راشومون" للكاتب الياباني ريونوسوكي أكوتاجاوا ومن إخراج وائل مجدي لفرقة قصر ثقافة ملوي، وتدور أحداثه حول جريمة بإحدى الغابات يلقى خلالها زوج مصرعه وتذهب الزوجة إلى أقرب مركز شرطة وتتضارب أقوال الشهود وتهز الجريمة كاهن البلدة فيحمل عصاه ولفافة ملابسه ويرحل عن المدينة وتتوالى الأحداث.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وأقيمت بحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب المسرحي أحمد الصعيدي والناقدة د. عبير منصور، د. أحمد عادل وجمال عبد الناصر عضو لجنة الرقابة على المصنفات، ونخبة من المبدعين والمثقفين بأسيوط.

تقام العروض في الثامنة مساء يوميا، وتختتم اليوم بعرض "كروان وشاهد عليهم" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف وإخراج هاني محمد، يعقبه العرض المسرحي "نقطة بيضا" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج عمرو عنتر.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.

لنوادي المسرح قصر ثقافة اسيوط للهيئة العامة لقصور الثقافة حواديتنا راشومون

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