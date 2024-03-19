تكريم الأمهات المثاليات فى الإسماعيلية والشرقية ودمياط وجوائز مالية للفائزات

قام محافظو الجمهورية اليوم /الثلاثاء/ بتكريم وتهنئة الأمهات المثاليات عقب إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة "الأم المثالية لعام 2024" على مستوى المحافظات، تزامنا مع الاحتفال بـ"عيد الأم"، وذلك لدور المرأة الكبير والمؤثر في المجتمع، يأتي ذلك تأكيدا على اهتمام الدولة بدور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



ففي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب إن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهي مكون أساسي له، وإن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وإن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات.



وهنأ المحافظ الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوى العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها، مؤكدا أهمية دور الأب في قيادة الأسرة.



وقال المحافظ إن الكثير من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة، لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والآباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الاحتفال بعيد الأسرة.



من جانبها، قالت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام غادة زاهر، إن مسابقة اختيار الأم المثالية والأب المثالي التي نظمتها الوحدة على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ الشرقية، موضحة أن اللجنة المشكلة لإختيار الأمهات المثاليات والآباء المثاليين قامت بتحديد الجائزة المالية للفائزين وقيمتها (خمسة آلاف جنيه) لكل فائز بواقع 6 أمهات وأبوين .



وأشارت إلى أن الأمهات الفائزات هن: "حنان فهمي إبراهيم سالم الأم المثالية من الديوان العام، وانتصار عبد العال علي محمد أم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة من القطاوية مركز أبوحماد، وأسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز أبوحماد، وإحسان محمد عوض أم معيلة من مركز فاقوس، ونجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة من الديوان العام، وسنية محمد أحمد عبد الفتاح أم لأحد الموظفين المميزين بالديوان العام".



وأضافت أن الأبوين الفائزين هما: "خالد محمد السيد علي الأب المثالي بالديوان العام، وحسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الاحتياجات الخاصة من الديدامون مركز فاقوس".



وفي الإسماعيلية، تلقت الأم المثالية عبير عباس محمد محمود خبر حصولها علي لقب الأم المثالية عن المحافظة، وهي في المملكة العربية السعودية حيث كانت قد توجهت قبيل شهر رمضان إلي الأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة .



وأوضح إبنها "محمد" أن والدته قد سعدت كثيرا بهذا التكريم الذي يعد تتويجا لمشوار كفاحها امتد لعدة عقود منذ وفاة الأب الذي كان أحد العمال البسطاء وظلت بعد وفاته تكافح بشكل كبير لتربية إخوته حيث يمتلك شقيقين آخرين أحدهما من ذوي الهمم، وأن الأم تعد نموذجا للتضحية والوفاء حيث نجح "جابر" الأخ الاكبر في الحصول علي بكالوريوس الزراعة ليصبح مهندسا زراعيا، بينما حصل حسين الأخ الأوسط على الإعدادية المهنية، في حين واصل محمد الإبن الأصغر دراسته حتى بلغ بكالوريوس الآداب في هذا العام .



وكان محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة قد قدم التهنئة لها، وذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة "الأم المثالية لعام 2024" على مستوى محافظات الجمهورية .



وفي دمياط، عبرت الأم المثالية للمحافظة "عزة فريخة" عن سعادتها الغامرة إثر إعلامها بفوزها بمركز الأم المثالية، مؤكده "أنها تشكر الدولة وقيادتها على هذا التكريم".



ووجهت رسالة إلى كل أم تفقد زوجها "أن تتسلح بالصبر والطعام الحلال في تربية أبنائها فان الله سيقف بجانبها ويزلل لها كافة الصعاب".



وأوضحت أنها صبرت صبرا كبير في تربية أبنائها حتى حصلوا على أعلى الشهادات، وأنها فرحة بابنائها فرحة لا تقدر وخاصة بانهم آباء بارين ويتمتعون بأخلاق عالية وسمعة طيبة.