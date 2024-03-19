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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن معارضتها للعملية البرية الإسرائيلية في رفح

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعارض العملية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد السفير الإيطالى فى القاهرة ميكيلى كوارونى، أن الهدف النهائي للحل السياسي في غزة هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حل عاجل من أجل معالجة المخاوف الأمنية والاستقرار لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف "كوارونى"، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد كنا ندعم هذا الأمر منذ البداية ونرى انه هو الحل الوحيد لإطلاق حل طويل الأمد لقضايا الأمن والاستقرار لكل من إسرائيل وفلسطين، وأعتقد أننا بحاجة إلى دعم هذا الأمر وهذا المسار علينا".

وتابع السفير الإيطالى فى القاهرة: "نشعر بالقلق إزاء تداعيات الأزمة في غرة على المنطقة والاستقرار بشكل عام ونحن قلقون للغاية مما يحدث في البحر الاحمر بسبب هجمات الحوثيين ونحن نرى الاهتمام الكبير الذي يخلقه هذا أيضا لمصر فيما يتعلق بالملاحة عير قناة السويس وإيطاليا قي المقدمة هنا في المهمة البحرية المسماة أسبيدوس وفي الواقع قيادة العملية في أيدى الإيطاليين".

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