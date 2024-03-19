مش عايز حاجة| سائق"توكتوك" يرفض أخذ مساعدة مالية رغم ظروفه الصحية الصعبة|فيديو

عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع عبر فضائية "DMC"، فيديو يحكي عن سائق "التوك توك" يعمل بالرغم من ظروفة الصحية الصعية.



وقال سائق "التوك توك"،إنه يعمل سائق "التوك توك" منذ 5 أعوام، مؤكداً أنه قام بشراء "التوك توك " بالتقسيط"، وأنه متزوج ، و كان لديه ولد و لكنه توفى.



وتحدث سائق "التو توك" عن سبب بتر ساقه، قائلاً:" كنت بلعب كورة مع صحابي في البلد، و أتخبط في رجلي و تعبتني، وروحت لدكتور في الفيوم عملي عملية غلط، تسبب لي في سرطان خبيث في العظم، و الحمدلل ربنا شفاني من السرطان"



وقام مقدم برنامج "حياة كريمة بإعطاء سائق " التوك توك " مبلغ من المال لمساعدته ، و لكنه رفض أخذهما ، قائلاً:" مش عايز أي حاجه ، ممكن يكون حد محتاجهم ظروفه أسوء مني، أنا بشتغل و أقدر أجيب فلوس غيرهم"



