أخد مني غنوة ومسامحه.. حمادة هلال يفجر مفاجأة عن خلافه مع تامر حسني

كشف الفنان حمادة هلال، حقيقة الخلاف بينه والمطرب تامر حسني، قائلا :"تامر حسني أخد مني غنوة ومسامحه"، وذلك خلال برنامج رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الإثنين.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

