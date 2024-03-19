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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جاب من الآخر.. ثبات وشجاعة حمادة هلال أمام وحش رامز جلال المفترس

حمادة هلال
حمادة هلال

وقع ضحايا برنامج مقلب الفنان رامز جلال، رامز جاب من الأخر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء. 

وخلال أحداث المقلب وقع المطربين في الغرفة السوداء، والتي شهدت ثبات حمادة هلال أمام كلب رامز جلال المفترس.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 

رامز برنامج رامز جاب من الاخر برنامج رامز حمادة هلال احمد فهمي المطرب المشاهير ايتن عامر باسم سمرة انتصار هدي المفتي السقا وباسم سمرة احمد حسام ميدو احمد حسام احمد السقا

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