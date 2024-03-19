جمارك سفاجا: ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكبتاجون.. فيديو

كشفت أجهزة الفحص بالأشعة بإدارة صادر سفاجا بميناء سفاجا محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ .

تم العرض على سامى أبو طالب مدير عام جمارك سفاجا الذى أمر بتشكيل لجنة وإحالة الموضوع إلي الشئون القانونية لتحرير المحضر اللازم، بناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من إدارة الفحص بالأشعة بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 11828 لسنة 2024 وهو عبارة عن " خس ، كانتلوب " الصادر خارج البلاد من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال تمريرها على جهاز الفحص بالأشعة المملوك للمصلحة والذى أظهر اختلافا فى كثافات المشمول في الباليته الرابعة والسابعة والعاشرة في ذيل السيارة وبتفتيشها وجد أن "الكانتلوب" يحتوى بداخله أكياس معبأة بأقراص ( بنى_ابيض_بيج ) اللون يشتبه فيها " مخدر الكبتاجون " ، فتم تشكيل لجنة لحصر الأعداد ووزنها.

وقد بلغت عدد 212,000 قرص بوزن 41.27 كجم " ،

وقد بلغت قيمة المضبوطات ثلاثة وستون مليون وستمائة ألف جنيه.

وقيمة التعويضات الجمركية مائة وسبعة وعشرون مليون ومائتين ألف جنيه.

وتم تحرير محضر الضبط الجمركى عن هذه الواقعة برقم 81 لسنة 2024 وتم تحريز المضبوطات وعرضها على النيابة العامة.