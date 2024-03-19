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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد حبيبة الشماع.. واقعة جديدة مع طالبة وسائق بشركة توصيل شهيرة.. فيديو

صدى البلد

كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامي في تسجيل صوتي لـ"صدى البلد" عن تفاصيل صادمة في واقعة تعرض طالبة بكلية طب الأسنان للتحرش من قبل سائق بشركة توصيل شهيرة.

 

وقالت الجندي إن ما حدث اليوم في أكتوبر يشبه ما حدث لفتاة الشروق الراحلة حبيبة الشماع حيث تعرضت طالبة للتحرش من سائق بشركة توصيل، وتساءلت الجندي عن طريقة تعيين السائقين في تلك الشركات دون الكشف عنهم جنائيا أو التحري جيدا عن أخلاقهم حيث متاح لأي شخص أن يقوم بتشغيل التطبيق والعمل بسيارته الخاصة في توصيل العملاء.

 

 

عقوبة التحرش

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليهـ وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

ونجت طالبة بكلية طب الأسنان من مصير حبيبة الشماع فتاة الشروق الراحلة بعدما اتهمت سائق تابع لشركة توصيل بالتحرش بها وسط الطريق، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على السائق، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى يارا طالبة بكلية طب أسنان، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة الكندية إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر خلال نهار رمضان.

 

نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد 

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من طالبة تدعى يارا تتهم سائق خدمة التوصيل ديدي، بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها، حيث أسقط بنطاله أثناء قيادة السيارة.

وأفادت التحريات أن الفتاة طلبت من السائق، تهدئة السرعة لحين إنهاء مكالمة تليفون، استجاب لها حتى وصلت لمنزلها واتصلت هاتفيا بصديقها واخبرته بما تعرضت له فالتقى بها وفكرا في استدراج السائق ولجأ صديقها الى حيلة للوصول الى السائق لتقديمه إلى الشرطة فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شركة “دي دي” برقم السيارة، زاعمًا أنه نسي حافظة نقوده بها، فأرسلت الشركة رقم هاتف السائق للتواصل معه.


حضر السائق إلى المكان المقرر، حيث التقاه صديق الفتاة وقدمه إلى قسم شرطة أكتوبر أول، وتبين أن المتهم في أوائل العقد السادس من العمر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شركة توصيل حبيبة الشماع التحرش فتاة الشروق ديدي جنسية أو إباحية

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