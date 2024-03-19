وزير إسرائيلي: المواجهة مع الولايات المتحدة غير سارة لكنها "حتمية"

أكد وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الثلاثاء، أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "حتمية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال: "أعتقد أن هناك بالتأكيد الكثير من الأشياء في هذه الحكومة التي لا أتفق معها، وبالتأكيد ليس خضوعنا للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أنا سعيد لأن إسرائيل اليوم تبذل الجهود للحفاظ على العلاقة".

وأضاف: من المهم أن نفهم جميعا أن شراكتنا مع الولايات المتحدة أمر ينبغي الحفاظ عليه، ولكن لا يمكننا أن نستمر بهذه الصيغة التي تقضي بمجرد نشوب نزاع مع الولايات المتحدة، أن نتوقف عن تلقي شحنات الأسلحة والدعم الأميركي".

وتابع "لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة التي تقدم لنا أسلحة، نحن بحاجة إلى إنتاج أسلحة داخل أنفسنا بطريقة تسمح أو ستسمح لدولة إسرائيل بالقتال لفترة طويلة دون أن يكون لدينا بالفعل أنبوب الأكسجين الأمريكي الذي سيسمح لنا بالقتال".

وأوضح: على مدى العقود الثلاثة الماضية، حولت الكتلة الحرجة من إنتاجنا الدفاعي إلى الفيتو الأمريكي، والذي في الأساس يوصلنا إلى الواقع الذي نعيشه اليوم، وهو أننا نعتمد على التسلح الأمريكي، بدلاً من فتح ترسانتنا من الأسلحة".

وأضاف: لدينا اليوم ما يكفي من الأسلحة لدخول رفح، أجد صعوبة في تصديق أن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات، هناك الآن نقص عالمي في الذخيرة، وليس فقط في إسرائيل، بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفوق هذا يجب علينا إنشاء ترسانتنا الخاصة، وأعتقد أن هذا ما نفعله، أعرف على وجه اليقين أن لدينا اليوم القدرة على هزيمة حماس".

واستطرد "صحيح أن المواجهة مع الأميركيين غير سارة، لكنها أمر لا مفر منه، وأفضل من واقع نمحى فيه، وتنمو دولة نازية في أيدينا ونفشل في السيطرة عليها".