عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نحرص على تحقيق السلام في اليمن

صدى البلد

أكد نائب منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة لدى اليمن ديجو زوريلا، حرص الأمم المتحدة على تحقيق السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن.

وأشاد المسئول الأممي - خلال لقائه محافظ عدن أحمد لملس، حسبما أذاعت قناة "اليمن" اليوم الثلاثاء، بـ "التسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بعدن للمنظمات الأممية وما تشهده المحافظة من تحسن ملحوظ في عدة جوانب".

من جانبه، قال محافظ عدن إن اللقاء بحث أوجه التنسيق بين السلطة المحلية والأمم المتحدة في تنفيذ التدخلات الانسانية بالمحافظة، كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة بالأنشطة الإغاثية والأمنية والهجرة غير الشرعية وآليات العمل المُتبعة بالتنسيق والتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة لحلحلة تلك القضايا وإيجاد معالجات فاعلة وفورية لها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

كتائب القسام تستهدف 7 آليات للاحتلال وجنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

ترشيحاتنا

اعرف هتلبس صيفي إمتى.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميا.. صور

الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على المساعدات الغذائية لغزة جريمة حرب

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

فيديو

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ