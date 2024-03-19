برقم القيد.. رابط الاستعلام عن مقر التصويت بـ انتخابات المحامين 2024

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي في انتخابات المحامين 2024، يبحث عنه الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لمعرفة المقرات واللجان .

يوفر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، خدمة الاستعلام عن المعلومات الانتخابية للتصويت في انتخابات المحامين 2024 وذلك من خلال الرابط

https://egyls.com/elections

، باستخدام رقم القيد للمحامي، وذلك تيسيرا على السادة المحامين أثناء عملية التصويت.

أطلق المركز الإعلامي لنقابة المحامين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها السادة المحامون المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة العامة، المقرر انعقادها في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.