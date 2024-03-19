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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. الكشف على 151 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي في جميع التخصصات، وجرى الكشف على 151 مريضاً من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز سيدي سالم وكفر الشيخ ودسوق.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ أن القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي.

وقال عادل درغام، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفي الجامعى بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهاباً وإياباً

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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