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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على مساعدات غزة قد ترقى إلى جريمة حرب

أرشيفية
أرشيفية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب.

جاء هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة يوم الإثنين قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو إذ لم يتوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".

وجاء في تقرير صدر يوم الاثنين عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، وسترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبا على الأرجح.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه، إن "آليات التكيف التي شهدناها في الأسابيع، وحتى الأشهر الماضية، هي أن الناس يأكلون البذور التي تتغذى عليها الطيور، وأعلاف الماشية والحشائش البرية والعشب"، مضيفا "استهلكوا ذلك بالفعل. تخطينا هذا. ولم يتبق شيء حرفيا".

وقال تورك إن الأزمة "من صنع الإنسان" وكان "يمكن تفاديها تماما"، وأنه "يتعين استعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".

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