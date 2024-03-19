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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. صاروخ كروز من اليمن يخترق إسرائيل وينفجر شمال إيلات| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن صاروخ كروز أطلقته جماعة الحوثي من اليمن سقط في منطقة مفتوحة  شمال إيلات وانفجر.

 

وقال جيش الاحتلال إنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار، وأنه يجري تحقيقا في الحادث"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

https://x.com/bokeralmog/status/1770172215851717091?s=20

 

ومنذ بداية الحرب، أطلق الحوثيين في اليمن عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، اعترضتها أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وتمت معظم عمليات الاعتراض بعيدًا عن إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة في إحدى الحالات ، وبعد الاعتراض الناجح لنظام "هاتس 3"، تم أيضًا إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه مدينة إيلات، تم اعتراض إحداهما من قبل نظام باتريوت، لكن الأخرى اصطدمت بمدرسة في المدينة، مما أدى إلى أضرار في أحد المباني.

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