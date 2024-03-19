مشروع تدريبي حول التوعية بالإسعافات الأولية لطلاب الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.. صور

شارك طلاب قسم التدريب بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ مع جمعية الهلال الاحمر بالمحافظة، المشروع التدريبي التوعوي «اسعف مريضاً تنقذ حياة» بمدرسة الصم والبكم بكفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.



وصرح الدكتور محمد علي، المشرف العام على قطاع التدريب بالمعهد، أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على حقوق الطلاب من ذوى الهمم من فئة الصم وأسرهم وتوعيتهم تمهيداً لدمجهم بالمجتمع .

جدير بالذكر أن القائمين بالتنفيذ إدارة مدرسة الصم، ومحمد علي، مترجم لغة الإشارة للبرنامج كاملاً، وصفاء الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة، ومسؤول المشروع الدكتورة جيهان اللقاني.

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