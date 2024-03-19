عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع تدريبي حول التوعية بالإسعافات الأولية لطلاب الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك طلاب قسم التدريب بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ مع جمعية الهلال الاحمر بالمحافظة، المشروع التدريبي التوعوي «اسعف مريضاً  تنقذ حياة»  بمدرسة الصم والبكم بكفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.


  وصرح الدكتور محمد علي، المشرف العام على قطاع التدريب بالمعهد، أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على حقوق الطلاب من ذوى الهمم من فئة الصم وأسرهم  وتوعيتهم تمهيداً لدمجهم بالمجتمع .

جدير بالذكر أن القائمين بالتنفيذ إدارة مدرسة الصم، ومحمد علي، مترجم لغة الإشارة للبرنامج كاملاً، وصفاء الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة، ومسؤول المشروع الدكتورة جيهان اللقاني.

FB_IMG_1710883735459
FB_IMG_1710883735459
FB_IMG_1710883732000
FB_IMG_1710883732000
FB_IMG_1710883729009
FB_IMG_1710883729009
FB_IMG_1710883726160
FB_IMG_1710883726160
FB_IMG_1710883723277
FB_IMG_1710883723277
الاسعافات الاولية الخدمة الاجتماعية الدكتور محمد علي المشروع التدريبي جمعية الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

الجو متقلب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. التحالف الوطني ينظم المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم

بالمجان.. الكشف على 151 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي بدسوق.. صور

محافظ كفر الشيخ يكرم الأم المثالية وفاء أحمد الثانية على الجمهورية

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بطرق الرياض.. صور

كفر الشيخ.. افتتاح الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم للنشء بمطوبس

الأم المثالية الأولى بكفر الشيخ: أولادي كل حياتي وربنا أكرمني بهم| شاهد

تكليف محمد السهيت مديراً عاماً لمكتب محافظ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

وزير الرياضة خلال مران المنتخب: علينا بذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية|صور

بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

سورة مفعولها عجيب في رمضان.. واظب على قراءتها كل يوم

حريق ضخم يلتهم أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان |فيديو

بايدن: الولايات المتحدة شهدت خلال 2023 أدنى معدل جرائم قتـ ـل في التاريخ الأمريكي

السعودية تعلن إرسال 1.100 سلة غذائية إلى ولاية النيل الأبيض في السودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ