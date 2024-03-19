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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هوس الشهرة والفلوس يهوي ب تيك توكر خلف القضبان | تفاصيل

تيك توك
تيك توك

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي فتاة و 3 أشخاص لادعائهم من خلال فيديو بتعرض الفتاة للضرب لزيادة متابعيهم على مواقع التواصل الإجتماعى والتربح المادى.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، إدعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو 3 أشخاص والفتاة المشار إليها غير مصابة بأية جروح.

وتبين إختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الإجتماعى والتربح المادى ، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية القاهرة القبض علي تيك توك مقطع فيديو وزارة الداخلية

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