هوس الشهرة والفلوس يهوي ب تيك توكر خلف القضبان | تفاصيل

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي فتاة و 3 أشخاص لادعائهم من خلال فيديو بتعرض الفتاة للضرب لزيادة متابعيهم على مواقع التواصل الإجتماعى والتربح المادى.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، إدعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو 3 أشخاص والفتاة المشار إليها غير مصابة بأية جروح.

وتبين إختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الإجتماعى والتربح المادى ، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.