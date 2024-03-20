بعد حبيبة الشماع.. تطورات مفاجأة في تحـ ـرش سائق بطالبة الجيزة

تطورات مثيرة في واقعة طالبة أكتوبر والتي اتهمت سائق أحدى شركات النقل الذكي حيث تصالحت الفتاة مع السائق وتنازلت عن المحضر، بعد اتهامها له بالتحرش به وخلع بنطاله.

حيث تصالحت طالبة أكتوبر مع سائق السيارة وتنازلت عن المحضر الذي حررته له بعدما قام بخلع البنطال داخل السيارة، حيث كانت طالبة طب الأسنان تعرضت لواقعة تحرش داخل إحدى سيارات النقل الذكي.

ونجت طالبة بكلية طب الأسنان من مصير حبيبة الشماع فتاة الشروق الراحلة بعدما اتهمت سائق تابع لشركة توصيل بالتحـ.رش بها وسط الطريق حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق في شركة ، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى يارا طالبة بكلية طب أسنان، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة الكندية إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر خلال نهار رمضان.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من طالبة تدعى يارا تتهم سائق خدمة التوصيل بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها، حيث اسقط بنطاله أثناء قيادة السيارة.

وأفادت التحريات أن الفتاة طلبت من السائق، تهدئة السرعة لحين إنهاء مكالمة تليفون، استجاب لها حتى وصلت لمنزلها واتصلت هاتفيا بصديقها واخبرته بما تعرضت له فالتقى بها وفكرا في استدراج السائق ولجأ صديقها الى حيلة للوصول الى السائق لتقديمه الى الشرطة فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة برقم السيارة، زاعمًا أنه نسي حافظة نقوده بها، فأرسلت الشركة رقم هاتف السائق للتواصل معه.

حضر السائق إلى المكان المقرر، حيث التقاه صديق الفتاة وقدمه إلى قسم شرطة أكتوبر أول، وتبين أن المتهم في أوائل العقد السادس من العمر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.