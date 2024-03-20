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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من حمادة هلال بعد حلقته في «رامز جاب من الآخر»

حمادة هلال
حمادة هلال

علّق الفنان حمادة هلال على حلقته في برنامج رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الثلاثاء.

وكتب حمادة هلال: «حبيبي يا صاحبي ألف مبروك على البرنامج التحفة وأجمل حاجة إنى كنت مع المحترم أحمد فهمي».

وكان قد وقع الفنانان حمادة هلال وأحمد فهمي ضحيتين لمقلب الفنان رامز جلال، “رامز جاب من الآخر”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الثلاثاء.

وكشف الفنان حمادة هلال، أثناء المقلب، حقيقة الخلاف بينه والمطرب تامر حسني، قائلاً:"تامر حسني أخد مني غنوة ومسامحه".

وأصيب الفنان حمادة هلال والفنان أحمد فهمي، أثناء الخروج من القفص ومواجهة نعامة رامز جلال في أحداث المقلب.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

أحدث أعمال حمادة هلال برنامج “رامز جاب من الأخر رامز جلال

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