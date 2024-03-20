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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز: أصبت 29 من أصدقائي بكورونا دون علمي

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل إصابته بفيروس كورونا خلاله لقائه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

وقال "عبد العزيز": أثناء تواجدي في حفلة برأس السنة تفاجأت ان ٢٩ من أصدقائي تعرضوا للإصابة بكورونا، وتفاجأت اني كنت المصاب بها ولا أعرف ونقلتها لهم.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

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وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.


وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

إصابة بكورونا الفنان كريم عبد العزيز الفنانة اصالة شيرين رضا فيروس كورونا

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