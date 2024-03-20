حلمت إني بتكرم.. عزة الأم المثالية بدمياط: ابنتي دكتورة وعندي 8 أحفاد

وسط فرحه أبنائها وأحفادها، قالت عزة حسن فريخه، الأم المثالية على مستوى محافظة دمياط، هذا العام ، إنها رأت رؤية في المنام تبشرها باختيارها كأم مثالية وإنها تكرم، وبالفعل تم تكريمها.

التقت" صدى البلد" مع الأم المثالية، وأكدت أنها نشأت في أسرة مكونة من ٧ أفراد وكان ترتيبها هو الأخير حيث توفي الأب وعمرها ١٥ عاما برغم الظروف الصعبة للأسرة أكملت الأم تعليمها حيث حصلت على دبلوم المدارس الفنية التجارية والتحقت بالعمل بالبريد .



وأشارت ، بأنها تزوجت من رجل فاضل إلا أنه توفي بعد ٥ سنوات من الزواج وكان معها طفلتان وحامل في طفل.

و أوضحت ، أنها تحملت مسؤولية تربية أبنائها، وكان عمرها لا يتعدى ٢٧ عاما وتركت منزل الزوجية وقام إخوتها بمساعدتها بشراء قطعة أرض فى دمياط وقامت ببنائها وقامت بحماية أبنائها والتحاقهم بالتعليم إلى أن أصبحت إحداهم طبيبة.

واختتمت حديثها بأنها شاهدت رؤية بالمنام بأن تم تكريمها كأم مثالية، وقد تحققت الرؤية بالفعل.