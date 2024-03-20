هل نزول الإفرازات عند المرأة يؤثر في صحة الصيام.. داعية تجيب

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن الإفرازات التي تأتي قبل نزول الحيض، ليست من الحيض في شيء، وإنما الحيض يبدأ بنزول الدم الفاسد ذي الرائحة الكريهة التي تعلمه كل امرأة.



وأضاف «الفيل» خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، أن نزول الإفرازات البنية عقب الحيض، فهو علامة الطهر عند المرأة، وإذا نزل بعدها دم أو كُدرة أو صفرة لا تُعد من الحيض.

هل يجوز للحائض الصيام حال طهرت ظهرا

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن المرأة الحائض إذا لم تر الطهر قبل الفجر فلا يجوز لها الصيام لأنها مازالت حائضا ولو طهرت أثناء النهار فلا تطالب بالإمساك وذلك عند المالكية والشافعية ويجب عليها قضاء هذا اليوم.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال « ماذا عن من نوت الصيام وهى حائض قبل الفجر على أمل أنها سوف تطهر من الحيض قبل صلاة الظهر؟»، أن المرأة الحائض إذا لم تطهر قبل الفجر فلا يجب عليها صيام ذك اليوم حتى ولو ظنت أنها ستطهر قبل الظهر فدخلت نهار رمضان وهى غير طاهرة وبها الحيض فلا يجوز الصيام وعليها قضاء ذلك اليوم