فتحي عبدالوهاب: انتظروا مفاجأة مدوية في الحلقة الـ 12 من الحشاشين

قال النجم فتحي عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج التاسعة بالتليفزيون المصري إن الأحداث ستشهد مفاجأة مدوية في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الحشاشين.

وفي مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني قال عبد الوهاب إنه تعلق بشخصية نظام الملك قبل أن يؤديها، لافتًا إلى كونه أهم دعائم الدولة السلجوقية.

وقال عبد الوهاب إنه قرأ كثيرًا كي يتمكن من الوصول لتفاصيل الشخصية.

وأشاد عبد الوهاب بالفنان أحمد عيد، مشيرًا إلى كون الحشاشين بداية جديدة له مضيفا: "أحمد عيد ممثل كبير وعنده الكثير ليقدمه".



أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.