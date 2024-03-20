انتصار دبلوماسي|عميد حقوق بني سويف: رجوع طابا كان معركة مُكمّلة لحرب 73.. فيديو

قال الدكتور أحمد فوزي، عميد كلية حقوق بني سويف، إن معركة رجوع طابا كانت معركة مكملة للمعركة العسكرية 73 وانتصرنا، مضيفاً متوجه للانتصار العسكري وانتصار دبلوماسي.





وأضاف « فوزي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن قوائم العلاقات الدولية قائمة على جزءين، موضحاً أنه لا توجد معارك عسكرية تستمر طوال الوقت.



وأشار عميد كلية حقوق بني سويف، إلى أن المعارك العسكرية تستمر لفترة مؤقتة للعودة إلى مائدة المفاوضات وتحكيم العقل وقواعد القانون الدولي وما يجب أن يكون.







