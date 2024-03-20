بعد تصريح بلينكن|السفير الروسي بواشنطن: لا نهتم بتقييم الدول غير الصديقة لانتخاباتنا

أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن موسكو لا تهتم بـ"التقييمات المتحيزة للدول غير الصديقة" للانتخابات الرئاسية في روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال أنطونوف في منشور على "تليجرام"، الثلاثاء: "لا نهتم على الإطلاق بالتقييمات المتحيزة الصادرة عن الدول غير الصديقة، وخصوصا مع اعتبار أن الهجمات يرافقها سيل من الأكاذيب المتعمدة والإملاءات".

وأضاف: "نحن لا نُعلم أحدا كيفية تنظيم العمليات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية، ونطالب بأن يعاملونا بالمثل".

جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الانتخابات الرئاسية في روسيا، والذي وصف الانتخابات بأنها "غير ديمقراطية".

واتهم بلينكن الكرملين بـ"حرمان المواطنين الروس من العملية الانتخابية".