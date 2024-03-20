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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق الكونجرس يحظر التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.. تفاصيل

الأونروا
الأونروا

كشف مصدران أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الحكومة الأمريكية سيستمر في فرض حظر على التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى مارس 2025.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي، إنها أوقفت مؤقتا التمويل الجديد للأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من 10 من موظفي الوكالة بالمشاركة بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.

ويحاول مؤيدو المساعدات استعادتها، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في الوقت الذي تعمل فيه جماعات الإغاثة على تجنب الأزمة الإنسانية والمجاعة المحتملة في غزة.

ويقول المصدران المطلعان على الاتفاق إن التمويل سيتم تجميده لمدة عام، لافتًا إلى أن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.

ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

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