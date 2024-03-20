هل الشهر الفضيل 30 يوما أم 29 ؟.. دار الافتاء تجيب

يعَدُّ رمضان الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون في كل عام، فهو شهر الصوم والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والطاعات. ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، تأتي لحظة التحديد المهمة لموعد عيد الفطر المبارك، الذي يعتبر عيد الفطر من الأعياد الكبيرة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

