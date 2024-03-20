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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف طريقة حسام حسن في تدريب المنتخب

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة  طريقة كابتن حسام حسن في تدريب منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : الكابتن حسام حسن حيدفع بعناصر شابة لديها القدرة علي منافسة إيجابية وممتعة مع نجوم المنتخب القومي، أساس مساندة وتشجيع الجماهير للتوأم حسن هو التفاؤل بأن اللي جاي أفضل.

ويلتقى منتخب مصر مع نيوزيلندا فى أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى تمام العاشرة مساء، والتى تقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.
 

مباريات المنتخب فى بطولة كأس عاصمة مصر
يخوض المنتخب مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والمباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي مباراة منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

الاعلامى حتحوت حسام حسن منتخب مصر مدرب منتخب مصر

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