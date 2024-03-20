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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق ونصائح لتدعمي طفلك بعد تعرضه للصدمات

طرق ونصائح لتدعمي
طرق ونصائح لتدعمي طفلك بعد تعرضه للصدمات

عندما يتعرض طفلك لصدمة أو تجربة صعبة، هنا بعض الطرق والنصائح التي يمكن أن تساعدك على دعمه، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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طرق ونصائح لتدعمي طفلك بعد تعرضه للصدمات

الاستماع الفعال: كوني متاحة لطفلك واستمعي إليه بشكل فعّال. اسمحي له بالتعبير عن مشاعره وأفكاره دون الحكم عليها. قد يحتاج الطفل إلى البوح بما يشعر به ويعبر عنه.

توفير الأمان العاطفي: حاولي توفير بيئة آمنة ومحتضنة لطفلك. قد يحتاج إلى الشعور بالأمان والحماية بعد التعرض لصدمة. قد تحتاج إلى زيادة الوقت المخصص للتفاعل المشترك والعناق والتعبير عن المحبة.

التحدث بصدق وببساطة: استخدمي لغة مناسبة لعمره لشرح الأحداث والمشاعر. قد تحتاج إلى توضيح الأمور ببساطة وتجنب إعطاء تفاصيل مفرطة تزيد من قلقه.

الاحتفاظ بروتين: حافظي على نمط حياة مستقر وروتين يومي. قد يساعد هذا في تعزيز الشعور بالأمان والتنظيم والاستقرار.

العثور على وسائل تعبير بديلة: قد يحتاج الطفل إلى وسائل تعبير بديلة للتعبير عن مشاعره والتخفيف من التوتر. يمكن أن تشمل هذه الممارسات الرسم، والكتابة، واللعب، والموسيقى، والرياضة.

البحث عن المساعدة المهنية: إذا استمرت الصدمة أو تأثيرها على طفلك لفترة طويلة، قد تحتاج إلى البحث عن المساعدة المهنية. يمكن للمعالجين والمستشارين المدربين في مجال الأطفال والصدمات أن يقدموا الدعم والإرشاد المناسب.

هناك أيضًا منظمات وجمعيات متخصصة تقدم دعمًا وموارد للأهل في مواجهة التحديات التي يواجهها الأطفال بعد تعرضهم للصدمات. يمكنك البحث عن هذه الموارد في منطقتك للحصول على مزيد من المعلومات والدعم المحلي.

لصدمة طفلك الاستماع الفعال طرق ونصائح لتدعمي طفلك بعد تعرضه للصدمات طرق ونصائح لتدعمي طفلك

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