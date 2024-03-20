عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اليوم العالمي للسعادة.. كيف تحققها في بيئة العمل؟

كيف تحقق السعادة
كيف تحقق السعادة فى بيئة العمل

اليوم العالمي للسعادة يصادف في 20 مارس من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز السعادة والرفاهية في العالم، تم اعتماد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، بهدف التركيز على أهمية السعادة كهدف إنساني واعتبارها عنصرًا أساسيًا للتنمية المستدامة.

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الألماني.. ما فحواه؟

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 10.. أحمد زاهر يفشل في قت.ل مي عمر

كيف تحقق السعادة فى بيئة العمل

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه لتحقيق السعادة في بيئة العمل، يمكنك اتباع بعض النصائح التالية:

التواصل والتعاون: قم ببناء علاقات إيجابية مع زملائك في العمل وتشجيع التواصل والتعاون. قدم المساعدة للآخرين وكن متعاونًا ومتفهمًا.

الاعتراف والتقدير: قدّر الجهود والإنجازات لزملائك ولا تتردد في تقديم الثناء والاعتراف بالعمل المميز. يمكنك أيضًا تشجيع زملائك للمشاركة في برامج التكريم أو تقديم الشكر العلني.

التوازن بين الحياة الشخصية والعمل: حاول تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. إدارة الوقت بشكل جيد وتحديد الأولويات ستساعدك على الشعور بالسعادة والرضا في كلا المجالين.

تشجيع الابتكار والإبداع: قم بتوفير بيئة عمل تشجع الابتكار والإبداع. احترم آراء وأفكار زملائك وقم بتشجيعهم على المشاركة وتقديم الأفكار الجديدة.

التطوير المهني: قم بالاستثمار في تطوير مهاراتك ومعرفتك المهنية. طلب التدريب والتعلم المستمر سيجعلك تشعر بالتحسن والتقدم في حياتك المهنية، مما يساهم في رفع روحك المعنوية والسعادة.

الاستراحات والراحة: خذ استراحات منتظمة خلال يوم العمل للتراخي والاستجمام. قم بتنفيذ بعض التمارين البدنية الخفيفة أو القراءة أو ممارسة النشاطات التي تساعدك على الاسترخاء.

الاهتمام بالصحة العقلية: تأكد من الاهتمام بصحتك العقلية. قم بممارسة التقنيات الاسترخائية مثل التأمل أو اليوغا، وتجنب التوتر والضغوط الزائدة.

الاحتفال بالإنجازات: قم بالاحتفال بالإنجازات الفردية والجماعية في العمل. قد يكون ذلك من خلال الاجتماعات التكريمية أو الفعاليات الخاصة.

البيئة الجميلة: حاول تحسين بيئة العمل بإضفاء لمسات جمالية مثل النباتات الخضراء أو الديكور الملهم. قد تساهم البيئة المريحة والجميلة في رفع الروح المعنوية والسعادة.

الاستماع للموظفين: كونك مديرًا أو زميلاً في العمل، حاول أن تكون متاحًا للموظفين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم. احرص على توفير بيئة يشعر فيها الموظفون بالاحترام والدعم.

الترحيب بالتنوع: قم بتشجيع التنوع والشمول في بيئة العمل. قم بتقدير واحترام الثقافات والخلفيات المختلفة وتعزيز الاندماج والتعاون بين جميع أفراد الفريق.

التحفيز وتحقيق الاهتمام: حاول إيجاد طرق لتحفيز نفسك وموظفيك. قد تكون هذه التحفيزات تشمل المكافآت المالية، أو الثناء العلني، أو توفير فرص التطوير والترقية.

تذكر أن السعادة في بيئة العمل تتطلب جهودًا مستمرة من الجميع، قد لا تكون هذه النصائح كافية بمفردها، ولكنها خطوات جيدة لبناء بيئة عمل إيجابية ومشجعة للسعادة والرضا.

السعادة كيف تحقق السعادة فى بيئة العمل العمل بيئة العمل الجمعية العامة للأمم المتحدة التواصل والتعاون ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

صادرات رقمية بـ6.2 مليار دولار.. إنجازات قطاع الاتصالات خلال عام 2023

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان ذكرى معجزة عسكرية لأبناء جيشنا البطل

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات

يفضل عدم وضع العطور أثناء الصيام لهذا السبب.. علي جمعة يكشف عنه

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ