عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي فيوتشر يعلن خبرا سعيدا عن حالة أحمد رفعت 

صدى البلد

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن هناك حالة من الارتياح بعدما تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك كان الاهم بالنسبة له ومن ثم إستكمال باقي مراحل العلاج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة أحمد رفعت قريبة من الاستقرار، ولكن هناك فارق كبير بكل تأكيد بعد فصل جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف: "رفعت استعاد جزءا من الوعي، وهو في الأساس لم يكن في غيبوبة مطلقا، فقط حصل على جرعة مخدر من أجل وجوده على جهاز التنفس الصناعي، واللاعب سوف يستعيد الوعي بمرور الوقت".

وأكمل: "هناك مجهود طبي رهيب، سواء من طاقم الأطباء أو التمريض، ولو كان خارج مصر لن يتم الاهتمام به بنفس الشكل، لابد أن نشهد بذلك الكلام لأننا نقلل من أنفسنا في بعض الأوقات، لدينا أطباء وتمريض على أعلى مستوى".

وزاد: "أتمنى أن يتعافى اللاعب سريعًا، وتم منع الزيارة عنه، من أجل راحته التامة، واطمئن الجميع أن الأمور طيبة بالنسبة لحالة أحمد رفعت".

وأتم: "سعيد بوجود تطور وتحسن في حالة أحمد رفعت، وهناك حالة سعادة كبيرة بين زملائه في الفريق بعد سماع هذه الأخبار، والتي منحتهم دافع كبير في التدريبات الجماعية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

تحريات الأمن الوطني في خلية تنظيم الجبهة الإسلامية: «البسطويسي» أسسها وضم سيدة

هل نزول الإفرازات عند المرأة يؤثر في صحة الصيام.. داعية تجيب

رئيس نادي فيوتشر يعلن خبرا سعيدا عن حالة أحمد رفعت 

هل الشهر الفضيل 30 يوما أم 29 ؟.. دار الافتاء تجيب

ادعوا له| منظار جديد وتطور مفاجئ يكشفان حالة أحمد رفعت.. ماذا قال الأطباء؟

أنا أحبه كثيرا.. ترامب يطالب بالتفاوض مع بوتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

في اليوم العالمي للسعادة.. اعرف فوائدها على الصحة

بوت غريب.. مي حلمي تبهر متابعيها بظهورها| شاهد

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ