تونس: الفاتيكان يمكنه أن يلعب دورًا لإنهاء الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاتيكان في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية التونسي خلال استقباله في مقر الوزارة سفير دولة الفاتيكان بتونس - المقيم بالجزائر - "كوريان ماثيو فايالونكال"، حيث أكد الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز روح التفاهم والتعايش السلمي بين الديانة الإسلامية ومختلف الديانات الأخرى القائمة على أراضيها..وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

وأشار عمار إلى التزام السلطات التونسية بتأمين كافة الظروف الملائمة لعمل المؤسسات الدينية والتعليمية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في بلاده.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الدبلوماسية الممتازة التي تربط تونس ودولة الفاتيكان منذ خمسين عاما.

من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان لدى تونس عن تقديره للدور الفاعل لتونس في دعم قيم السلم والتآخي والتسامح في العالم.