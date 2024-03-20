عبر الأردن.. بريطانيا: 2000 طن من المساعدات الغذائية دخلت غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألفي طن من المساعدات الغذائية التابعة لها عبرت إلى قطاع غزة عبر الأردن ويقوم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وأفادت وكالات الإغاثة بنقص واسع النطاق في الغذاء والأدوية والمياه النظيفة في غزة، وتوقع تقرير مدعوم من الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن حوالي نصف السكان في جميع أنحاء قطاع غزة يواجهون "جوعًا كارثيًا".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مُستدام عن طريق البر لإدخال المزيد من المساعدات".

وأضاف: "نواصل الضغط على إسرائيل للسماح بفتح المزيد من المعابر ولفترة أطول، واستعادة الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي".

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيوزع طرودها الغذائية وسيطعم أكثر من 275 ألف شخص في غزة.

وبالإضافة إلى 2000 طن من المساعدات الغذائية التي تم تسليمها، لفتت الوزارة إلى أن 150 طنًا من المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، بما في ذلك الخيام والبطانيات، والتي تم إرسالها في 13 مارس، ستقوم بتوزيعها اليونيسف.