كاميرون: وقف إطلاق النار في غزة ضروري.. لكن بشروط

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن وقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس أمر حيوي للتمكن من إطلاق سراح الرهائن في غزة، ولكن يجب أولاً استيفاء الكثير من الشروط من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وقال كاميرون في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء خلال زيارة لتايلاند “ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.

وأضاف: “لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية لهم”.

وطالب كاميرون حماس بإطلاق سراح المحتجزين في غزة، لافتًا إلى أن حل الدولتين ممكن لكن أمن إسرائيل أمر حيوي.