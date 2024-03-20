لهذا السبب.. رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة أحد كبار مساعديه

وافق رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم الأربعاء، على استقالة هوانج سانج مو، كبير سكرتيري الرئاسة للأجندة المدنية والاجتماعية، الذي تعرض لانتقادات بسبب تصريحاته التخويفية للصحفيين.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ظل هوانج يتعرض لانتقادات شديدة بعد أن أدلى بتصريحات مازحة حول كيف يمكن أن يواجه الصحفيون الانتقام عندما ينشرون قصصا مناهضة للحكومة، مشيرا إلى حادثة طعن صحفي عام 1988 على يد جنود من قيادة المخابرات العسكرية.

وجاءت استقالته وسط مخاوف متزايدة بشأن الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها تصريحاته سلبًا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وخاصة الناخبين المتأرجحين في منطقة العاصمة سيئول.