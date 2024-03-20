عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصطفى بكري: في ذكرى العاشر من رمضان يتجدد العهد بالحفاظ على سيناء الغالية

صدى البلد

كتب الدكتور مصطفى بكري تغريدة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان المجيد.

 

وكتب مصطفى بكري :"في ذكرى العاشر من رمضان المجيد ، ذكرى الانتصار علي الصهاينة في السادس من أكتوبر ٧٣ ، يتجدد العهد بالحفاظ على أرض سيناء الغالية ، في مواجهة كافة المخططات التي تسعي إلي تصفية القضية الفلسطينية علي حساب الأرض المصريه ".

 

وأكمل :" أرض سيناء ستبقي أرضا مصرية خالصه ، ودماء الشهداء لن تذهب سدي . ومن حسن الطالع أن تصادف هذه الذكري ، ذكري أخري غالية علينا وهي ذكري عودة طابا إلي أحضان مصر بعد مفاوضات شاقه مع العدو الإسرائيلي . كل التحية لدماء الشهداء الذين ضحوا ".

 

وأضاف:" والتحية إلي مصابي هذه الحرب وإلي القادة الذين وقفوا خلف هذا الإنتصار تحقق من حرب الإستنزاف، إلي حرب أكتوبر ، العاشر من رمضان ، إلي رفع العلم علي طابا".

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

والد طالب الدقهلية قبل جلسة محاكمة المتهم بالتخلص من نجله: كان بيجهز للتخلص من ثلاثة اخرين

متخففوش الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

قرار عاجل بشأن المتهمين في سرقة أموال من شركة سيارات بالساحل

لأول مرة منذ 13 عاما.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور سوريا

وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه لبناء وتجديد 11 ألف مسجد بعهد السيسي

التعليم تعقد اختبارا تحريريا لأعضاء لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

فيديو

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ