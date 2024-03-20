مصطفى بكري: في ذكرى العاشر من رمضان يتجدد العهد بالحفاظ على سيناء الغالية

كتب الدكتور مصطفى بكري تغريدة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان المجيد.

وكتب مصطفى بكري :"في ذكرى العاشر من رمضان المجيد ، ذكرى الانتصار علي الصهاينة في السادس من أكتوبر ٧٣ ، يتجدد العهد بالحفاظ على أرض سيناء الغالية ، في مواجهة كافة المخططات التي تسعي إلي تصفية القضية الفلسطينية علي حساب الأرض المصريه ".

وأكمل :" أرض سيناء ستبقي أرضا مصرية خالصه ، ودماء الشهداء لن تذهب سدي . ومن حسن الطالع أن تصادف هذه الذكري ، ذكري أخري غالية علينا وهي ذكري عودة طابا إلي أحضان مصر بعد مفاوضات شاقه مع العدو الإسرائيلي . كل التحية لدماء الشهداء الذين ضحوا ".

وأضاف:" والتحية إلي مصابي هذه الحرب وإلي القادة الذين وقفوا خلف هذا الإنتصار تحقق من حرب الإستنزاف، إلي حرب أكتوبر ، العاشر من رمضان ، إلي رفع العلم علي طابا".