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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة محاكمة المتهم بشطر طالب والتخلص منه في الدقهلية

المتهم
المتهم

وصل، منذ قليل، المتهم محمد عبد البديع، الذى قام بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف، إلى قاعة المحكمة، حيث تنظر أولى جلسات محاكمته.

وقال أشرف عبد العزيز، والد الطالب إيهاب أشرف الذى قتل على يد مدرس الفيزياء، إن المتهم كان ينوى قتل ثلاثة من زملائه فى حالة حصوله على مبلغ الفدية بعد ارتكابه جريمته والتخلص من نجله. 

وأضاف الأب المكلوم، خلال تواجده بقاعة جنايات المنصورة، أن والدة إيهاب ما زالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى أنهم عادوا أمس من أداء العمرة وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي. 

وعن الواقعة، قال: "المتهم خطط وأعد لجريمته، وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 500‪ ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه، وقال إنه سيتلقى المبلغ عبر 17 خط هاتف محمول. 
 

الطالب ايهاب اشرف جنايات المنصورة محاكمة المتهم المحكمة الأب المكلوم إطلاق سراحه أولى جلسات المحاكمة

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